Görevden alınan HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Buluttekin’e 7,5 yıl hapis

DİYARBAKIR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığınca görevden alınan Diyarbakır’ın merkez Sur Belediyesi eski Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin, tutuksuz yargılandığı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör soruşturması kapsamında 20 Aralık 2019’da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandığı duruşma 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Buluttekin katılmazken salonda avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Buluttekin’in cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, Buluttekin’in avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısı, sanık Buluttekin’in avukatlarının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı. Kararda, sanık Buluttekin, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EREN BÜLBÜL’Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Buluttekin’in, Trabzon’un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı’ndaki cenazesine katıldığı tespit edilmişti.

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