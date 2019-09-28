Görev zararı

“Caddelere, pazarlara, parklara, sokaklara huzur gelecek” diyerek göreve başlayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla pazarlarda...
MERSİN’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik (50), öğrenci velisinin saldırısı sonucu darbedildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Özçelik'in şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren veli...
“Caddelere, pazarlara, parklara, sokaklara huzur gelecek” diyerek göreve başlayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla pazarlarda...