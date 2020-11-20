Görev sırasında kalp krizi geçiren itfaiye amiri son yolculuğuna uğurlandı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)- MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazasına müdahaleye giden, burada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Saruhanlı İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılıç (51), son yolculuğuna uğurlandı.

Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden 2 çocuk babası Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılıç, görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Olay yerinde kalbi duran Kılıç’a buradaki sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kez kalbi duran Kılıç, hastaneye kaldırılırken ambulans ekibinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İzmir’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde de hayatlar kurtarmak için görev alan İtfaiye Amiri Kılıç için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde yapıldı. Buradaki törenin ardından Kılıç’ın cenazesi Manisa Hatuniye Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal katıldı. Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç ise eşinin üniformasını giyerek, törene katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Fatma Kılıç’ı, yakınları teselli etti.

Cuma namazına müteakip Hatuniye Camii İmamı Adem Karakış tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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