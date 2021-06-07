Görese Dağı’ndaki yangın 4 gündür sürüyor

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 4 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, yangını akşam saatlerinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, 4 gün önce, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bugün Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile birlikte 100’ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangını akşam saatlerinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyleyen Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, “Bölgemize sirayet eden yangını söndürme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. DSİ, İl Özel İdaresi ve kaymakamlığımızın iş makineleri sahada çalışıyor. Destek için Orman Bölge Müdürlüğümüze, belde ve ilçe belediyelerimize ait arazöz, itfaiye ve su tankerlerimizle takviye ediyorlar. Sahanın engebeli ve zor koşullarda göz önünde bulundurarak insan gücüne ihtiyaç duyduğumuzda vatandaşlarımız bizlere destek veriyorlar. Bugün akşama doğru yangını inşallah kontrol altına alıp soğutma çalışmalarını yapmış oluruz” dedi.

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