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Teknoloji Haberleri

Google’ın ilgi görmeyen uygulaması kapatılıyor

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Google’ın geliştirdiği her uygulamasının yoğun olarak kullanıldığı düşünülüyor olsa da, bazı uygulamalar var ki kullanıcılardan ilgi görmeyince sessiz sedasız fişi çekilebiliyor. Google Trips de o uygulamalardan biri oldu.

Google Plus’ın ilgi görmemesinin ardından kapatan ve büyük bir projeyi sonlandırma kararı alan şirket, bu kez 2016 yılında yayın hayatına başlayan seyahat uygulaması Trips’i kapatmaya karar verdi. 5 Ağustos tarihi itibarıyla (bugün) fişi çekilecek olan uygulamanın bu duruma gelmesindeki en önemli etken aslında Google’ın ta kendisi. 

Google’ın halihazırda Haritalar ve arama motoru üzerinden benzer hizmetleri kullanıcılara halihazırda sunuyor olması, Trips uygulamasının altını zaman içinde boşalttı. Üç yıl önce bu uygulama ile kullanıcılara sunulan özelliklerin neredeyse tamamına şu anda tarayıcı üzerinden Google ve Google Haritalar’da erişmek mümkün.

Geliştirildiği ilk günlerde sadece bir harita servisi olarak düşünülen Google Haritalar uygulaması, bugün ise kullanıcıların aradıkları bir mekan veya çevresi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceği bir platforma dönüştü.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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