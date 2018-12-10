Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google ve Facebook için yeni bir düzenleme organı getirilmesini önerdi.

Komisyon, ülkedeki çevrimiçi reklam ve haber pazarlarında teknoloji devleri Facebook Inc ve Alphabet Inc’in Google’ın üstünlüğünü kontrol etmek için daha sıkı inceleme ve yeni bir düzenleme organı kurulmasının gerekliliğini dile getirdi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Yönetim Kurulu Başkanı Rod Sims, “Belirli bir aşamaya geldiğinizde ve hem Google hem de Facebook’un sahip olduğu pazar gücünü elde ettiğinizde, özel sorumluluklarınız artıyor ve bu da ek inceleme anlamına geliyor” dedi.

Şirketlerin muazzam pazar payına sahip olduklarını söyleyen Sims, Google’ın Avustralya’da yüzde 94’lük bir web arama payı olduğunu ve reklam sıralaması için şeffaf olmayan bir yol izleyerek işletmelere, reklam verenleri üzerinden şirketlerini destekleme konusunda teşvik sağlayabileceğini söyledi.

“Düzenleyici rolü fikrini göz önünde bulundurmak proaktif bir şeffaflık getirmek olur” diyen Sims, iki şirketin de haber dağıtımı üzerinde çok fazla etkili olduğunu da belirtti.