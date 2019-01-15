Google, Japonya’daki 32 milyon dolarlık reklam gelirlerini vergilendirmemesi sebebiyle 9.2 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre Google Japonya, reklamları denetlerken, vergilendirmenin daha düşük olduğu Singapur’da ise reklam gelirleri kayıt altına alınıyor.

Google’ın Japonya’daki reklam faaliyetlerini Singapur için destek operasyonu olarak göstermesi ve Japon reklam verenlerin Google Singapur ofisine ödeme yapmaları sebebiyle cezalandırılırken, şirketten konu ile alakalı bir açıklama yapılmadı.

Google verilen cezayı kabul ettikten sonra, 2016 seneyi sonu finansal raporlarını revize etti.