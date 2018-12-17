Google masaüstü versiyonuna gelen güncellemeden sonra bu kez aynı yeniliği mobil arayüzünde sunmaya başladı.

Materyal tasarım ufak değişiklerle gelişmeye devam ederken, bakın Google’a giren artık mobilde arama motoru devini nasıl görecek?

Google, daha keskin kenarlı arama çubuğunu geride bırakarak köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen yapısına geçiş yapıyor. Mobil web sayfasında, Material teması, google.com ana sayfasında şu an etkin durumda. Şu an için masaüstü web sayfasında ise henüz aktif değil. Bu oval köşeli yeni arama barı, daha önce dikdörtgen kutu şeklindeki barın yerini alıyor.

Masaüstü web sayfasının aksine arama barı, kullanıcılar aşağı doğru ilerledikçe en tepede kalmıyor. Kullanıcıların işini kolaylaştıran bir özellik olmuş, böylece sayfada en alta gidildiğinde tekrar yukarı çıkmaya gerek kalmayacak.