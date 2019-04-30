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30 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler ''Google konumunuzu ABD istihbaratına iletebiliyor''
Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, telefonu kapalı da olsa kullanıcıların konum bilgisini takip edebildiği ve ABD istihbarat birimleri ile paylaşabildiği öne sürüldü.
Dış Haberler

”Google konumunuzu ABD istihbaratına iletebiliyor”

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Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, telefonu kapalı da olsa kullanıcıların konum bilgisini takip edebildiği ve ABD istihbarat birimleri ile paylaşabildiği öne sürüldü.

Themindunleashed.com’un haberine göre GPS ve konum takibi seçeneklerini devre dışı bıraksanız ve hatta telefonunuzu kapatsanız bile Google hala her hareketinizi kaydedebiliyor ve Amerikan istihbarat servisleri ile paylaşabiliyor.

VERİLERİN TARİHİ 2009 YILINA KADAR GİDİYOR

ABD güvenlik güçleri kullanıcıların konum bilgisine ulaşmak için Google Maps vb. Google uygulamalarının yüklü olduğu Android ya da IOS telefon veya tabletlerden Google’ın topladığı detaylı konum bilgilerine ulaşabiliyor. Google’ın Sensorvault adı verilen bir veritabanı tüm dünyada 100 milyonlarca cihazın sağladığı bu detaylı konum bilgilerini saklıyor. Toplanması için kullanıcının arama yapması ya da uygulamaları kullanması şart olmayan verilerin tarihi 2009 yılına kadar geri gidiyor.

“YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE OLAN İNSANLAR TÖHMET ALTINDA KALIYOR”

The Electronic Frontier Foundation (EFF) direktörlerinden Jennifer Lynch, güvenlik güçlerinin Sensorvault’a erişime yetkili olduğunu ve bu sayede aslında herhangi bir suç geçmişi ya da şüphesi bulunmayan bireylerin dahi takip edilebildiğini vurguladı.

Lynch konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Polis bu tip soruşturmalarda hareket noktası olarak bir şüpheliyi hatta bir cihazı bile almıyor. Belirli bir yer ve zaman için araştırmaya başlıyorlar. Buradan geriye doğru gelerek şüpheliye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tam da anayasada yapılmış olan 4 numaralı düzenlemenin engellemeye çalıştığı tipte bir soruşturma. Adeta bir balık avı. Bu tip soruşturmalar yanlış zamanda yanlış yerde olan masum insanların töhmet altında kalmasına neden oluyor. Söz konusu yer ve zamanda bulunan insanlar bir anda sadece Google ile konum bilgisi paylaşan bir cihaza sahip oldukları için şüpheli durumuna geliyor.”

ABD Kongresinde yer alan Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyeleri ortak bir mektup hazırlayarak Google CEO’su Sundar Pichai’den 10 Mayıs’a kadar bu verilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamasını istedi.

CİHAZLAR KONUM BİLGİLERİ SEÇENEĞİ AÇIK OLARAK SATILIYOR

Google iddialara kullanıcıların konum verilerini takip seçeneğini hatta tüm ürünü isterlerse kapatabileceğini belirterek yanıt verdi. Google’a göre kullanıcı isterse konum bilgisi geçmişini de silebiliyor. Ancak birçok cihaz Google’ın konum bilgilerini kayıt seçeneği açık şekilde kullanıcılara satılıyor. 

2010’da Washington Post’ta yer alan bir makaleye göre Amerikan istihbarat servislerinden NSA, uyguladığı bir yöntem ile kapalı da olsa dünyanın her yerinde bir cep telefonunun nerede olduğunu bulabiliyor. Yine 2016’da basında yer alan başka bir habere göre ise FBI bir cep telefonunun etrafında meydana gelen konuşmaları da takip edebiliyor.

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