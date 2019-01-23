Google, internet arama motorları arasında ilk sırada. Günlük hayatımıza öylesine girdi ki, bilmediğimiz herhangi bir konuyu yazıp buluyoruz, hatta danışıyoruz. Kendisine bu yüzden bazen “Google Hazretleri her şeyi bilir” deniliyor.

Google çalışanları oturmuşlar Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kim kazanacak diye çalışma yapmışlar. Daha çok isim arama ve popülarite (tanınmışlık) puanlama verilerek çok karışık teknikle gerçekleştirilen bu çalışmanın benzerleri geçmişte de yapılmış. İşin çarpıcı yanı Google, 2014 Ankara yerel seçimleri dahil hepsini neredeyse açıklanan oy sayılarına kadar çok az yanılmayla doğru tahmin etmiş. Zaten böyle olmasıydı dikkate alınmayabilirdi. Google göre, seçimlerde CHP adayları Ankara’yı Mansur Yavaş, İstanbul’u Ekrem İmamoğlu alıyor. Bu kadar kesin konuşuyor Google , geçmişteki tahminleri referans olarak gösteriyor.

Bakın Google neleri bilmiş: 2014 yılı yerel seçimlerinde Gökçek’in, Yavaş karşısında bir puan farkla yüzde 43 oyla Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanacağı ilan etmiş ve tutturmuş.

Diğer örnekler: 2017 yılında Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Emmanuel Macron’un yüzde 66.1, 2018 yılında İtalya’da genel seçimlerde aşarı sağcı ve Türkiye karşıtı Matteo Salvini’inin yüzde 37.5’le kazanmasında yanılmamış.

YAVAŞ ve İMAMOĞLU TAHMİNLERİ

Google, 31 Mart yerel seçimlerde Ankara’da yüzde 90 oranında katılımla 3 milyon 514 bin 26 geçerli oy kullanılacağını ifade ediyor.

Buna göre: Mansur Yavaş, bir milyon 857 bin 466 oyla, yani yüzde 52.8’lik oranla başkanlığı kazanacak. AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki de bir milyon 656 bin 659 oyda kalacak. Aradaki oy farkı 200 bin 807.

İstanbul’da kayıtlı 10 milyon 559 bin 868 bin seçmen bulunuyor ve Google tahminde 2014 yerel seçimlerdeki katılım oranı olan yüzde 89.2’yi temel alıyor. Hesaplamalara göre: seçimlerde çıkacak 9 milyon 398 bin 76 geçerli oyların; yüzde 52.9’unu oluşturan 4 milyon 975 bin 452sini Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 422 bin 624’nü AKP adayı Binali Yıldırım alacak. Aradaki fark İmamoğlu lehine 552 bin 820 oy. Oranlar 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle hemen hemen aynı olması dikkat çekici. Google tahminlerindeki kaygısı katılım oranlarının düşük kalması..

AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının bu tablo karşında işi zor. Her iki şehirde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Cumhur ittifakının geride kalması ve geçen sürede bu tabloyu yani hayır oyu veren seçmenleri evetçi yapacak gelişmeler olmaması Google tahminlerini doğru çıkarabilir.

Şunu da belirtelim: Yerel seçimler için kampanyalar tam anlamıyla başlamadı. Adaylar ya sokakları gezerek ya da kapalı salonlarda toplantılar yaparak oy arıyorlar.

AKP’nin en büyük kozu Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Erdoğan’ın miting performansının yanı sıra medyanın “yandaş yayınları” sonuçlar üzerinde etkili olabilir. Ancak ekonomide önünü görememe, karamsarlık ve en başta hızla artan işsizlik oyları aleyhine daha da değiştirebilir.

Bu arada terörle mücadele kapsamında Suriye’ye yapılacak askeri bir operasyon – ki her an olabilir- Cumhur ittifakının oyları üzerine artılar ekleyebilir. Erdoğan’ın istikrar başlığıyla terörle mücadeleyi ön plana çıkarması, Millet İttifakı’nın da ekonomiden söze başlaması bakalım tahminleri doğru çıkarabilecek mi? Bu arada her seçimde yaptıkları tutarsız tahminlerle güvenilirlikleri tartışmalı hale gelen bizim anketçiler neredeler acaba?