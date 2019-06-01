Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi

Google ile Huawei arasında süregelen problemle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Huawei’nin amiral telefonlarından biri olan Huawei Mate 20 Pro, Google’ın Android Q Beta programına dahil edildi.

Peki bu ne anlama geliyor? Google ile Huawei arasındaki buzlar eriyor mu?

Google ile Huawei arasındaki ilişkilerin Google tarafından askıya alınmasıyla birlikte Android Q Beta programından apar topar çıkarılan Huawei Mate 20 Pro, listeye sürpriz bir şekilde tekrar dahil edildi. Kullanıcılar, developer.android.com adresine girdiğinde Huawei Mate 20 Pro modelini de görüntüleyebiliyor ve Android Q Beta sürümünü indirebilmek için gereken dosyalara erişim artık mümkün.

Google, son olarak ilişkileri askıya alma sürecini 90 gün ertelemiş ve Huawei tarafında bu durum oldukça olumlu bir gelişme olarak görülmüştü. Mate 20 Pro’nun Android Q Beta programına dahil olmasıyla ‘Google ile Huawei’nin arasındaki buzlar eriyor’ yorumları yapılmaya başlarken, diğer yandan Huawei’ye doğru adım atan tek şirket de Google değil.

İnternet devinin adımından hemen önce WiFi Alliance, JEDEC ve Bluetooth SIG de Huawei’yi üyelik listesine eklemiş durumda.

Bakalım bir sonraki aşamada neler olacak? Hep birlikte göreceğiz.