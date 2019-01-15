Google çalışanları, şirketteki cinsel taciz ve suistimal şikâyetlerinde tahkime gidilmesini zorunlu kılan kuralı protesto etmek için bugün sosyal medyadan bir kampanya düzenliyor.

Şirketin çalışanları, mecburi tahkime son etiketiyle Twitter ve Instagram gibi toplumsal medya platformlarından firmanın cinsel taciz ve eşitsizlik politikalarını protesto edecek.

İnternet ve teknoloji canavarı Google, cinsel taciz, ayrımcılık ve kötüye kullanma gibi iddialar karşısında, çalışanların dava açmaları yerine sorunun şirket içinde çözülmesini mecburi kılıyor.

Protestoyu düzenleyenler ise firmanın iş sözleşmelerinden mecburi tahkime gidilmesini gerektiren maddeyi tamamıyla kaldırmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz sene kasım ayında Google ofislerindeki binlerce çalışan sokaklara dökülmüş ve firmanın cinsel taciz ve eşitsizlik politikalarını protesto etmişti.

Protestoların sonrasında Google, bu anlaşmayı mecburi kılmayı durduracağını belirtmiş ve başka büyük teknoloji şirketleri de benzer kararlar almıştı.

Ancak kampanyayı düzenleyenler Google ve Facebook’un yeni çalışanlarına imzalamaları için hala aktüellenmemiş eski sözleşmeyi gönderdiklerini savunuyor.