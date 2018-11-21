Google Asistan Türkçe dil desteği hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Popüler servise Türkçe dil desteği resmen geliyor.

Google’un sanal asistanına yayınlanacak olan güncelleme ile birlikte 14 yeni dil daha kullanıma sunulacak. Söz konusu dillerin arasında Türkçe’nin de olduğunun müjdesi verelim. Hali hazırda 17 farklı dile sahip olan Google Asistan, 2018’in sonuna kadar yayınlanacak olan güncellemelerle 30’dan fazla dili destekleyecek.

İşte Google Asistan’a gelecek yeni diller:

– Arapça

– Bengal

– İngilizce ( İrlanda, Hindistan, Filipinler, Tayland, Endonezya)

– Gujarati

– Kannada

– Malayalam

– Marathi

– Polanya

– Türkçe

– Tamil

– Telugu

– Urdu

– İspanyolca (Arjantin, Şili, Kolombiya, Peru)

Yeni güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.