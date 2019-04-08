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8 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Google Asistan reklam gösterimine başlıyor
Google'ın dijital sesli asistanı Google Asistan'ın kullanım alanı gün geçtikçe genişlerken, bu durumun fazlasıyla farkında olan Google ise reklam gösterimine resmen başlıyor.
Google'ın dijital sesli asistanı Google Asistan'ın kullanım alanı gün geçtikçe genişlerken, bu durumun fazlasıyla farkında olan Google ise reklam gösterimine resmen başlıyor.
Teknoloji Haberleri

Google Asistan reklam gösterimine başlıyor

Editör Editör

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Google’ın dijital sesli asistanı Google Asistan’ın kullanım alanı gün geçtikçe genişlerken, bu durumun fazlasıyla farkında olan Google ise reklam gösterimine resmen başlıyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, reklamların devreye girmesiyle birlikte artık sorduğunuz bir soruya yanıt verirken araya reklam da alacak. Örneğin kendinize bir semtte uygun otel ararken, rezervasyon yapmanız için otel önerileriyle karşılaşabilirsiniz.

Google için kazançlı bir uygulama gibi görünse de reklamdan uzak durmaya çalışan son kullanıcı için durum biraz sıkıcı olacak gibi görünüyor. Google, halihazırda birkaç aydır yeni reklam sistemini test etmeyi sürdürüyor ve ne zaman reklamların gösterimine başlanacağı henüz belli değil.

Kullanıcıların merak ettiği bir diğer konu da Google Asistan’da reklamın kapatılma opsiyonun kendilerine sunulup sunulmayacağı.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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