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Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google 20’ci yılını tamamladı.

Google 20 Yaşında! Google 20’ci Yılını Kutluyor!

İnternet ortamında Google’ın kendisine ait açıklaması şu şekilde: “Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.”

4 Eylül 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan Google,19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi.

Türkiye’de de bilgisayar kullanımıyla beraber en çok ziyaret edilen internet arama motorudur. Kuruluşundan bu yana misyonu dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.

Google’ın kurucularından Lawrence Page, bilinen adıyla Larry Page, teknoloji dünyasının en etkili isimlerindendir. Henüz 12 yaşında, borç içinde ölen Nikola Tesla’nın hayatını okuyup bitirdiğinde ise ağladığını itiraf ediyor:

“Bir şeyleri icat etmenin yeterli olmadığını öğrendim. O icatların etkili olabilmesi için onları gerçekten dünyaya kazandırmalı ve insanların kullanmasını sağlamalısınız.”



Google Guys

Stanford Üniversitesi’nde doktora adayı olduğu yıllarda ‘Google Guys’ olarak anılmalarına sebep olan ‘iş ortağı’ ise Sergey Brin. Google’ın kurucuları, ileride herkesin zihnine kazınacak bu terimi Gogool yani, 1’in yanına 100 tane ‘0’ konulduğunda ortaya çıkan sayıyı anlatan matematik teriminden türetmişler. BackRub isimli bir arama motoru üzerinde çalışmaya başladılar. Bu, Google olarak değiştirildi.

Google’ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

Google 20 Yaşında! Google 20’ci Yılını Kutluyor!

Merkezi ABD California’da bulunan şirket, aynı zamanda ortamı ve çalışanlarına sağladığı imkanlar ile de oldukça beğeni topluyor. Kendi çabasıyla milyarder olan Larry Page, 44 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginleri arasında.