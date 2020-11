Gönül öğretmenden köy okullarına kütüphane

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da, imkanı olmayan köy okullarına kütüphane kurmak için yola çıkan Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan (37), bağışçılardan topladığı kitaplarla başta Manisa olmak üzere, Türkiye genelinde 7 okula kütüphane kazandırdı. 8’incisi de tamamlanan kütüphanenin açılışı için gün sayan Gürakan, bu yıl 10’uncu kütüphane kurma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre ilçesi Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, köy okullarına kütüphane hayalini gerçekleştirmek için bundan 5 yıl önce ‘Kitap Kumbaram’ projesiyle yola çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden destek isteyen Gürakan’a, başta öğrencileri ve velileri olmak üzere, Türkiye genelindeki bağışçılardan destek çığ gibi büyüdü. Kütüphanesi olmayan okulları bulup bağışçılardan binlerce kitap toplayan Gürakan, 5 yılda Türkiye’nin çeşitli illerindeki 7 okulda kütüphane kurulmasına önayak oldu. 8’inci kütüphaneyi de tamamlayan ve açılışı için gün sayan Gürakan, kurulmasında öncü olduğu kütüphaneler sayesinde köy okullarındaki öğrencilere ışık tutuyor. Gürakan, bu yıl sonuna kadar kurmayı planladığı toplam 10 kütüphane hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Evli ve 2 çocuk annesi 18 yıllık Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, öğretmenlik yaptığı her okulda imkanları dahilinde kütüphane kurmaya çalıştığını belirtip, “Öğretmenliğe başladığım zamandan bu yana gittiğim her okulda, okulların imkanı dahilinde kütüphane kurmaya çalıştım. Öğrencilerimin kütüphane ile buluşmalarını çok istiyordum. Oralarda muhtar olur, milli eğitim müdürlükleri olur, her yere ulaşmaya çalışırdım. Sonrasında daha iyi okullara geldiğimde, kütüphanesi olduğu için, bu imkanı, imkanı olmayan öğrenciler için kullanmaya başladım. Çünkü bu zorlukları biliyordum. Başka okullarda da kütüphane olsun istedim. Sonra projeyi sosyal medya üzerinden, öğrenci ve velilerimin desteğiyle yaygınlaştırmaya başladım” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYANIN İYİ YÖNÜNDEN FAYDALANDIM’

Sosyal medya aracılığıyla projesine desteğin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Gürakan, “Aslında öğretmenliğe başladığım günden itibaren bu işin içindeydim ama son 5 yıldır da kütüphane kurmayı hedefledik. Son 5 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Çeşitli okullarda, özellikle köy okullarında kütüphaneler kurmaya çalıştık. Çünkü il ve ilçelerde öğrenciler, halk kütüphanelerinden faydalanabiliyor ama köy okulunda çocuklar bu konuda daha sıkıntı yaşayabiliyor. Okuma kültürünü geliştirmeyi amaçladığım için böyle bir girişimde bulundum, herkeste destek oldu. Şimdiye kadar 7 okul kütüphanesine buluştu. 8’inci hazır, 9’uncu ve 10’uncu kütüphane içinde hazırlıklara başladım. Sosyal medya aracılığı ile başladım. Sosyal medyanın kötü yanlarından bahsediliyor ama ben iyi yanından ele aldım işi. Kütüphane kurmak amacıyla başladım. Çok iyi de destek aldım. Pek çok şehirden bana koliler içerisinde kitaplar geliyor” dedi.

Çocuklara kitap okumaları için tavsiyede bulunmayı da ihmal etmeyen Gürakan, “Kurduğumuz kütüphanelerinin açılışına gidiyorum. Van’da kütüphane kurdum, Düzce’de kütüphane kurdum. Çünkü kütüphane açıldığı vakit, öğrencilerin o yüzlerindeki ifadeler beni daha çok mutlu ediyor. Köy çocuklarının yüzlerindeki ifadeyi görmek beni daha da motive etti. Kütüphanelere en az 3 bin kitap bağışlıyoruz. Çocuklar çok kitap okusunlar. İyi bir yere gelmek için, iyi bir vatandaş, iyi bir insan olmak içinde bu çok gerekli. Okuyan insanlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.

