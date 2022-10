GÖNÜL KÖŞKÜ’NDE YAŞLILAR GÜNÜ KUTLANDI

- Reklam -

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte coşkulu bir gün yaşadı. Bu kapsamda huzurevinde düzenlenen sazlı sözlü kutlamada asırlık çınarlar gönüllerince eğlendi. Çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlikte yaşlılar oyun havalarına da eşlik etti.

Huzurevindeki kutlama etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve huzurevi sakinleri katıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Analarımız, babalarımız bizi doğurup yetiştirenler, çilemizi çekenlerdir. Aynı zamanda da bize ülkemizi bırakanlardır. Zorlukları göğüsleyen büyüklerimizdir. Saçlarınızdaki aklar, yüzünüzdeki kırışıklıklar, ellerinizdeki nasırlar milletimize ve devletimize hizmetlerinizin göstergesidir. Cumhuriyetimiz kurulduğunda ülkemiz ne haldeydi. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu’dur. Ana ve babalarımız Milli Mücadele kahramanlarımızdır. Analarımız lojistik destek sağlamıştır. Yani çocuğu koynunda Satı Analar, Kara Fatmalar bizlere bu toprakları vatan yapmışlardır. 2023’te de Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin inşallah 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız.” dedi.

Yaşlılar için yaptıkları hizmetleri gönülden hayata geçirdiklerini dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim burası Gönül Köşkü’dür. Ben Dünya Yaşlılar Günü demiyorum. ‘Yaşlanmayanlar Günü’ diyorum. Çünkü insan kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır. Genç hissediyorsanız, gençsinizdir. Burada birçok ana ve babamız var. Ana ve baba hakkı çok yüce ve yüksektir. En çok huzurun olduğu, keyif aldığımız programları buralarda yapıyoruz. Sizlere çok şey borçluyuz. ‘Burası sevap merkez bankamız ya da beddua merkez bankamız olabilir’ diyorum her zaman. Burada yıkılan kalpler olursa, bir yaşlımızın gönlü kırılırsa vah halimize. Burada çalışmak her zaman bir ayrıcalıktır. Çünkü birçok ana ve babanın rızası, duası ve gönlü var. Bu kadar anne ve babamız olduğu için biz çok şanslıyız. Burası ana ve babalarımızın evi ve yurdudur. Burası devletimizindir, devletimizin sahibi de sizlersiniz. ‘Yaşlılarımızın masasında kuş sütü dahi olacak’ diyorum her zaman. Her şeyin en güzeli, en iyisi, en kalitelisi olacak. Çünkü sizlere hizmet ettikçe Rabbim belediyemizi bereketlendiriyor, verdikçe veriyor. ‘Parayı nereden buluyorsunuz’ diyorlar. İşte bizler sizlerin duası ve rızası sayesinde, o zengin gönüllerimiz sayesinde Rabbimin bereketine nail oluyoruz. Tüm yaşlılarımızın yaşlıları gününü kutluyor, her birinizin ellerinden öpüyorum.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Gönül Köşkü Huzurevi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek son 20 yılda yaşlılara yönelik hayata geçirilen sosyal devlet çalışmalarını şöyle anlattı:

“Çok kıymetli Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’un ev sahipliğinde sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Zor günler geçirdik. Pandemi sürecini atlattık. Bakımevlerimizde ve huzurevlerimizde büyüklerimizi korumak için yaşlarımız için çok çaba sarf ettik. Allah’a hamdolsun diğer ülkelerde yaşanan görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve hürmetlerini de iletmek istiyorum. Bugün Türkiye’de hiçbir siyasi partide olmayan bir yapılanmamız var. Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız (YKM); 81 ilimizde, 976 ilçemizde kıymetli büyüklerimize, dua kapılarımıza, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz olan sizlere hizmet veriyor. Sizlerin yetiştirdiği evlatlarınız Türkiye’yi inşa etmeye devam ediyor. İzleriniz, adımlarınız her şeyiniz ilelebet devam edecek. Başımızın tacısınız. Türkiye’nin her bölgesinde, 81 ilde, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza olduğu gibi, 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın talepleri, istekleri, beklentileri anlık olarak bize iletiliyor. Bu da AK Partimiz bünyesindeki Yaşlılar Koordinasyon Merkezimiz ile sağlanıyor. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde biliyorsunuz çok önemli düzenlemeler yaptık. Geçmişte Türkiye’nin durumunu en iyi sizler hatırlarsınız. Nereden nereye geldiğimizi en iyi sizler bilirsiniz. Hastane önündeki kuyrukları, maaş kuyruklarını, ilaç kuyruklarını diğer sosyal, kültürel ve siyasi yönden her türlü kısıtlı durumları en iyi sizler bilirsiniz. Ama AK Parti olarak biz sosyal devletin tüm vatandaşlarımız tarafından, özellikle de yaşlılarımız tarafından hissedilmesini sağlayarak 20 yıldır sizlerin hizmetindeyiz. Önce hastane çilelerine son verdik. SSK, emekli sandığı, Bağ-Kur olarak 3 ayrı alanda faaliyet gösteren ve her birinin ayrı uygulamaları olan bu yapıyı tek çatı altında birleştirdik. Maaşlarınızı ayağınıza kadar getiren bir sistemi inşa ettik. Bakım merkezlerimizi ve huzurevlerimizi de yaşlılarımızın tercihlerine bırakarak en iyi şekilde sunmak için büyük gayret gösterdik. Yaşlı Destek Sistemimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bünyesinde çok önemli işler yapıyor. Bu sistem yaşlılarımızın hayatın her alanında sosyalleşebilmeleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin artık bir Yaşlılık Vizyon Belgesi var. Özellikle pande​miden sonra yaşlılarımızın istek ve beklentileri değişmiş olabilir. Bu kapsamda sahayı iyi okumamız gerektiğini düşünerek, istek ve talepleri anında yerine getirmek konusunda adımlar attık. Huzurevlerimizdeki çalışma arkadaşlarımız da fedakârlık yaptı. 15 günlük dönüşümlü mesai ile sizleri hastalıktan uzak tuttular. Keçiören Belediyemize teşekkür ediyoruz. AK Parti Belediyeciliği budur. Kadın dostu, yaşlı dostu, genç dostu, engelli dostu bir AK Parti belediyeciliğine sahibiz. Turgut Altınok Başkanımız da Keçiören’imizi güzelliklerle donatmak için gayretle çalışıyor. Maşallah gece üçlere, dörtlere kadar sokaklarda denetimler yapıyor. Her gün yeni güzel çalışmalarla Keçiören’i donatıyor. Pazar yerlerini de sıkı tutuyor. Bu anlamda tebrik de ediyorum. Fiyat artışlarından kaynaklı olarak Başkanımız pazarlardaki denetim faaliyetleriyle fiyatları kontrol altında tutuyor. Yeni park, bahçelerimizle Keçiören güzelleşiyor. Keçiören, Ankara’mızda öncü olmaya devam ediyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat da yaşlıların gününü tebrik ederek, yaşlılara yönelik sosyal politikaların artarak devam edeceğini söyledi.

Etkinlikte yaşlılara hediye takdimi de yapıldı.