Gönül Belediyeciliğini kaptırdılar.Söz verdiler yapmadılar.Kandırdılar milleti.Bu yüzden kaybediyorlar. Gönül Belediyeciliğini CHP Belediyeleri yapıyor artık.





AK Parti gönül belediyeciliğini yapamıyor.

Seçim vaadinden öteye gitmedi.

Gönül belediyeciliğini CHP’li belediyeler yapıyor.

Tüm CHP’li belediyeler asgari ücreti artırdı.

En düşük asgari ücret 3100 lira.

Hatta CHP Buca Belediye Başkanı asgari ücreti 5000 liraya yükseltti.



Mansur Yavaş AKP’ye süper bir gol attı.

Ankara’da yaşayan EYT’lilerin sigorta primlerini yatırma kararını aldı.

Mağdur edilen EYT’lilerir sevindirdi.

İşte gönül belediyeciliği bu dedirtti.

CHP’li Belediyeler AKP iktidarını sarstı.

Yeni goller sırada.

Bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor.

Erken seçim için ortam arıyor.

Ne yapsa pek kazanacak gibi görünmüyor.