Gömeç’teki BASKİ şantiyesinde yaşanan iş kazasında 1 kişi öldü

Hüsnü EVREN /GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) şantiyesinde meydana gelen iş kazasında Murat Tekin (42) yaşamını yitirdi.

Gömeç ilçesindeki BASKİ şantiyesinde traktörden taş dökülmesi sırasında Cenk O., yönetimindeki traktörle geri manevra yaparken kendisine çardımcı olmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Murat Tekin’e çarptı. Tekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülen Murat Tekin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Cenk O. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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