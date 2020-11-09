Gömeç’te trafik kazası: 4 yaralı

Fatih Emrah ERDOĞAN/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gömeç ilçesi E-87 Çanakkale-İzmir karayolunda bugün saat 14.30’da, Gökhan Mutlu idaresindeki 10 D 4151 plakalı kamyonet ile Selim Mutlu idaresindeki 10 Z 3464 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve yolcular Hasan Çil ile Ömer Özcan yaralandı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, salık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Amirliği tarafından kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Gömeç Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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