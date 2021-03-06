Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı

Yazar
-
0
0

Güven HASBAŞ/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen kişiyi güvenlik kamerası sayesinde gören polisler, ekipleri yönlendirdi. Maskesiz gezen kişiye ceza yazıldı.
Önceki gün Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen bir vatandaş, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, telsiz ile durumu ekiplere bildirdi. Polis ekibi sahil kenarında bulunan vatandaşın yanına giderek, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmaması nedeniyle ceza yazdı.

FOTOĞRAFLI 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri