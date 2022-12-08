GÖLGELERİN GÖLGESİ

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Yıllarca müziğini sokakta icra etmiş, sokağın sesinin her sesten yüce olduğunu düşünen bir topluluk Siya Siyabend. O ‘Gölgelerin Gölgesi’ demiş kendine.

Çünkü o kadar saklı kalmış sanatları. Yeraltı müziği denilen gibi ama duygularda yerin en dibinden. Bilmem şarkısı belki de en diplerde kalmışı gölgelerin gölgesinin. Sound açısından düşünülünce sanki yıllar olmuş yapılalı. Geçmişin tozlu raflarından düşmüş

bir plak gibi. Sözler açısından dönüp baktığınızda ise sizi felsefik bir şiir karşılar gibi. Binlercesi içerisinden dahi kendini sıyaracak bir okuma tarzını ekibe kolektif bilinçle aşılamış bir solistin sesi ile.

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Soluğu kesilene hissede hissede. Belirsizliğin her hücresine işlendiği bir eser ‘Bilmem’. Siya Siyabend duygunun ön plana koyulduğu bir ekiptir. En derin duygularla düşünülmüş olandır. İnsanlardan vazgeçip onların izlerini takip edenler içindir

belki de! İzlerinin bıraktığı esintileri; gölgelerinin de gölgesini.