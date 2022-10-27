Golfte Cumhuriyet Kupası heyecanı İstanbul’da yaşanacak

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İSTANBUL-DHA

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Cumhuriyet Kupası 2022, 28 – 29 Ekim tarihlerinde Silivri’de bulunan TGF sahasında oynanacak.

Toplamda iki gün sürecek turnuvanın ilk gününde 18 yaş altı kategorilerindeki oyuncular, ikinci gün ise yetişkinler ile minikler (akademi saha) kategorilerindeki oyuncular sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz sene yine TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanan müsabakalar sonunda Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay 70 (-2) gross skorla TGF Cumhuriyet Kupası şampiyonu olmuştu. Bu sene turnuvada Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Marmara Golf Kulübü, Karya Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü’nden sporcular ve ferdi lisanslı 18 yaş altı kategorisinde toplamda 69, yetişkinler kategorisinde toplamda 76, minikler (akademi saha) kategorisinde toplamda 43 oyuncu mücadele edecek. Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan sporcunun adı TGF Cumhuriyet Kupası’nın üzerine yazılacak.

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