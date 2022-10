Golfte Cumhuriyet Kupası Beyhan Goldman Benardete’nin oldu

- Reklam -

Uğur DEMİRKIRDI – Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) – Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Cumhuriyet Kupası 2022, Silivri’de oynandı. Kupanın sahibi Kemer Golf Kulübü’nden Beyhan Goldman Benardete oldu.

İki gün süren turnuvanın ilk gününde 18 yaş altı kategorilerindeki oyuncular, ikinci gününde yetişkinler ile minikler (akademi saha) kategorilerindeki oyuncular sahaya çıktı. Turnuvada; Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Marmara Golf Kulübü, Karya Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 18 yaş altı kategorisinde toplamda 65, yetişkinler kategorisinde toplamda 76, minikler (akademi saha) kategorisinde toplamda 41 oyuncu mücadele etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılını kutlayan sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi andılar.

ŞAMPİYONU PLAY-OFF BELİRLEDİ

Yetişkinler kategorisinde erkekler grossda Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Kazan 72 (par) gross skorla, kadınlar grossda yine Kemer Golf Kulübü’nden Beyhan Goldman Benardete 72 (par) gross skorla birinci oldu. Oynanan müsabaka sonunda aynı skoru yapan Kazan ve Benardete Play-Off’a kaldı. Şampiyonun belirlenmesi için yapılan Play-Off mücadelesi sonunda Beyhan Goldman Benardete rakibi Mehmet Kazan’ı geride bırakarak TGF Cumhuriyet Kupası 2022’nin şampiyonu oldu.

Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Bıkmaz 67 net skorla birinci, Mehmet Kazan 70 net skorla ikinci, Karya Golf Kulübü’nden Ali İslamoğlu 72 net skorla üçüncü, kadınlar A kategotisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Beyhan Goldman Benardete 67 net skorla birinci, Nursel Çökelek 72 net skorla ikinci, Çağla Metin 77 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Mehmet Ziylan 43 stableford skorla birinci, Karya Golf Kulübü’nden Derin Civelek 39 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Kıvanç Oktay 38 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Evrim Çetin 36 stableford skorla birinci, Ankara Golf Kulübü sporcularından Zekiye Engez 31 stableford skorla ikinci, Gül Yeniçelik 30 stableford skorla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren golfçülere ödülleri takdim edildi. Düzenlenen ödül töreninde golfçülere ödüllerini; Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, İlker Erdoğan, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan verdi.

MİNİKLER DE ÖDÜLLERİNİ ALDI

Minikler erkekler A kategorsinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Poyraz Arben Yılmaz 22 stableford skorla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Ahmet Kodakoğlu 21 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Ali Efe Aydın 21 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Dayanğan 23 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Zeynep Su Polat 20 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Ayşe Ege Yalçınkaya 19 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Çınar Gürlek 28 stableford skorla birinci, Yaman Uçankuş 24 stableford skorla ikinci, Albatros Golf Kulübü’nden Kuzey Kaya 24 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde İstanbul Golf Kulübü’nden Alara Erdoğan 17 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Nil Gümüşburun 17 stableford skorla ikinci, Derin Tümer 16 stableford skorla turnuvayı üçüncü tamamladı. Dereceye giren oyunculara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç verdi.

YILDIRIM DEMİRÖREN: CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Ne mutlu Türk’üm diyene. Öncelikle bütün katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Federasyon ekibindeki tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Nicelerinde tekrar buluşmak dileğiyle” dedi.

BEYHAN GOLDMAN BENARDETE: KUPAYI KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

TGF Cumhuriyet Kupası’nı almaya kararlı geldiğini ifade eden Beyhan Goldman Benardete, “Çünkü ben Cumhuriyet kadınıyım. Benim için olmazsa olmazım her sene değil her gün Atatürk’ü anmak. O kadar müteşekkirim ki böyle güzel günleri bizlere, kadınlarımıza, çocuklarımıza özgürlüğü getirdiği için. Oy verme hakkımız, okuma yazma, harf devrimini yaptığı için. Atatürk’ü hatırlamamak ve adını yanlış bir şekilde ağzına almak beni acayip şekilde üzüyor. Gerçekten insan bu kadar güzel şeyleri yapmış birine minnettarlık borcu var diye düşünüyorum. Her defasında Cumhuriyet kupasını ben almak istiyorum. Çünkü çok seviyorum o kupayı evimde barındırmayı. Bir de ayrıca beni golfe başlatan Mustafa Koç’un da doğum günü. Ben Mustafa Koç’un her doğum gününü Cumhuriyet’le kutluyorum. İki Mustafa’mı da çok seviyorum. İkisi de güzel şeyler yaptılar bu ülkeye. Onun için de kararlıydım. Sabah öyle geldim ve aldığım için de çok mutluyum. Gençlere tek vereceğim mesaj çocukları olduğunda Atatürk sevgisini yaptıklarını onlara öğretmek. Atatürk’ün inancı ve sevgisi ile büyüyen çocuklardan asla zarar gelmez” diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YIL HEYECANI ŞİMDİDEN YAŞAYAMA BAŞLANDI

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, bu sene Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yılının kutlandığını dile getirerek, “Gerçekten Türk milleti bayramı coşkuyla kutlamaktadır. Şu andan itibaren de 100’üncü yılın heyecanını yaşayama başlamaktadır. Biz de sportif anlamdan bu güzel bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Türkiye Golf Federasyonu’nun düzenlediği turnuva dün ve bugün oynandı. Biz de bugün turnuvaya iştirak ettik ve bitirdik. Gerçekten hava çok güzel, saha çok güzel. Oynayan arkadaşlarımız bayram coşkusu ile oynuyorlar. Ve güzel de bir golf mücadelesi oldu” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE GOLFTE ÇOK BÜYÜK BİR MESAFE ALDI”

Golfün Türkiye’de çok büyük bir mesafe aldığını kaydeden Nihat Özdemir, “Bilhassa Antalya ve İstanbul’daki sahalarımız golfte mesafe almamızı sağladı. Dünyanın bir çok ülkesinde golf oynuyoruz kiminle oynuyorsak herkes Türkiye’yi biliyor. Antalya’daki golf sahalarımızı ve otellerimizi öve öve bitiremiyorlar. Gerçekten de artık Türkiye golf açısından destinasyon noktası oldu. Bizim bunu daha da artırmamız lazım. Daha çok golf sahası yapmamız lazım. Gençleri golfe daha çok heveslendirip ilgi duymalarını sağlamamız gerekmektedir. Benim yaşım bayağı ileri ama eskiden tenis oynardım şimdi tamamen golf oynuyorum. Elimden geldikçe de iyi oynamaya çalışıyorum. Hem sosyal bir spor hem önemli bir derecede spor. Bir de açık havada oynuyorsunuz. Yeşilliğin içinde ormanların ağaçların içinde çok güzel manzaralarla beraber golfümüzü oynuyoruz” şeklinde konuştu.

