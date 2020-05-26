ABD’de korona virüsünden ölenlerin sayısı 100 bini buldu. Bu sayı her gün biraz daha artıyor.

Böyle bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump golf oynamaya gitti.

İlginç bir devlet adamlığı örneği doğrusu.

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Başkanın bundan sonra kendisine nasıl bir yol haritası çizeceğini merak ediyorum.

Ölen sayısı 100 bini bulunca golf oynamaya giden başkan, hiç dilemeyiz ama ölen sayısı örneğin 120 bine çıkarsa golfle filan yetinemez büyük ihtimalle.

Artık danışmanlarına “Hadi çocuklar salsaya” mı der, flamenko mu oynar, sambaya mı merak sarar, rock’ın roll’e mi yönelir, çarlistona mı başlar, sirtakide mi karar kılar, yoksa şu başın üstünde dönerek yapılan hip hopu mu öğrenmek ister bilmek zor.

Tabii, ABD’de salgın iyice kontrolden çıkarsa bizden “Erik Dalı’nın CD’sini istemesi de pekala mümkündür.

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Öyle anlaşılıyor ki Trump, “Ekonomi mi, insan hayatı mı” sorusunu açıkça olmasa da içinden şöyle yanıtlıyor:

“İnsan hayatı da neymiş ya! Ekonomi elbette. Üretimimiz durmamalı, silah fabrikaları sekteye uğramamalı, ihracatımız azalmamalı, dolar değer kaybetmemeli.”

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Amerikan halkının işi gerçekten zor.

Ne demeli bilmem ki…

Allah başka keder vermesin!