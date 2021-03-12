Gölcük’te seyrine doyumsuz kar manzaraları

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza büründü. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük’e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların göle yansıması eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.

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