Ana Sayfa Güncel Haberler Gölcük’te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu/ Ek fotoğraflar
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