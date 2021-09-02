Golbol Kadın Milli Takımı finalde

ANKARA,(DHA)-2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya’yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Yarı finalde, 2016 Rio’da altın madalya kazanan Türkiye ile 2012 Londra’da şampiyon olan Japonya karşı karşıya geldi. Son şampiyon milliler rakibini 8-5 mağlup ederek finale yükseldi. Milli takım finalde yarın 11.45’te Brezilya – Amerika Birleşik Devletleri maçının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.

SPOR BAKANI KASAPOĞLU MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Golbol Kadın Milli Takımı’nın Japonya maçını tribünden takip ederek destek verdi. Maç sonu oyuncularla final çoşkusu yaşayan Bakan Kasapoğlu sporcuları tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)

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