Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Gölbaşı ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Ekipler, yapılan çalışma ile halkın ortak kullanımına açık tüm alanları daha bakımlı hale getirmek ve yaz döneminde ağaçların dal ve yapraklarının daha kuvvetli büyüyebilmesi, ürünlerin daha kaliteli olması ve ağaçların eski kuvvetine kavuşmalarını hedefliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ayrıca ilçenin mesire ve piknik alanları, park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerde bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bitki bakımı, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı.

Ekipler çalışmalarını hız kesmeden tüm mahallelerde uygulayacak.