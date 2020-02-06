Gölbaşı’nın doğal,yapılı, sosyal ve ekonomik çevre bileşenlerinin bütüncül yaklaşımlarla değerlendirilmesiyle, Gölbaşı bütününde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi hayata geçiyor.

Gölbaşı Belediyesi’nin ‘100. Yılın Model Kenti Gölbaşı’ vizyonunun bir parçası olan ‘Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi’ için açılış ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan,Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIRSAL ÜRETİMİN KATMA DEĞERİ YÜKSELECEK

Projenin açılış konuşmasında Kent Çiftliği Projesi’nden bahseden ve Projenin yapılmasında fikir öncülüğü yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya’ya teşekkür eden Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Murat Ilıkan “Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’yle ilçe gelişimine birden çok açıdan destek verme amaç ve bilinciyle kurgulanmış olup, yalnızca tarım turizmini canlandırmayı değil, kırsal üretiminin katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Projenin amaçlarından bir tanesi de Gölbaşı’nda öncü rol üstlenecek ve bölgeye ivme kazandıracak model bir girişimin ve yatırımın oluşturulmasıdır” dedi.

GÖLBAŞI CAZİBE MERKEZİ VE MODEL KENT OLACAK

Kent Çiftliği Projesi’nin “100. Yılın Model Kenti Gölbaşı” vizyonuna önemli katkılar sunacağının altını çizen Başkan Şimşek ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Gerek ön çalışmalarımızı yaparken gerekse vizyon belgemizi ortaya koyarken yol göstericiliğini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Mevlüt Karakaya hocamıza, teşekkürü bir borç biliyorum. Üretken belediyecilik, birlikte yönetim ve bütüncül yaklaşım başlıklarında toplanan bu anlayışımız 100. Yılın Model Kenti Gölbaşı hedefine yürümemizde de en önemli yol göstericimiz olmaktadır. Vatan sevgisi ile yoğrulmuş millete hizmet anlayışımızla, Gölbaşı’nda kurulmuş kentsel altyapıyı Cumhuriyet’in 100. Yılına yaklaşırken çok büyük adımların temellerini atacağız. 2019-2024 dönemini, Gölbaşı potansiyellerinin harekete geçtiği, Gölbaşı’nın Ankara içindeki işlevlerinin taçlandığı bir döneme dönüştürmek için çalışıyoruz. Gölbaşı’nın sahip olduğu tüm potansiyellerin farkında olarak, Ankara’nın cazibe merkezi ve model kenti haline getirmek arzusuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

“Tarımsal üretimi Ankara halkı ile buluşturmasını, sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, çocuklarımızın eğlence, dinlence ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir alan sunmasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz. İlçe turizmine katkı sağlayacak, alternatif rekreasyon alanlarının sunmasını, Gölbaşı’na yeni bir çehre kazandırmasını, yıl boyu aktif şekilde kullanılarak Gölbaşı’nın kültürel faaliyetlerine katkı sağlamasını, tarımsal üretimi Ankara halkı ile buluşturmasını, sosyal ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını sağlayacak.”

KENT ÇİFTLİĞİ ÖNEMLİ BİR ADIMDI

Kent Çiftliği Projesi’nin Gölbaşı’na kimlik kazandırma ve ilçeyi hem taşra hem metropol olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya ise şu sözleri söyledi;

“Köy, üretimin olduğu yerdi. Köy doğrudan bize üretimi çağrıştırıyordu. Mahalle ise sanayide çalışanların ikamet ettikleri ve daha çok tüketilen yerlerdi. İşte bir yere kimliğini nasıl verirseniz gelişimi de ona göre olur. Gölbaşı’nı da konumlandırmamız gerekiyordu. Bizim Gölbaşı’nı tam bir metropol olarak değil, taşrapol kimliği ile birleştirerek, bir kimlik ortaya koymamız gerekiyordu. Bu proje böyle bir düşünce ürünüdür. Yani rastgele yapılan bir proje değildir. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “

VERİLEN SÖZLER TUTULUYOR

Seçim sürecinde vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür ederek, bugün bu sözlerin yerine getirildiğini gördüklerini söyledi.