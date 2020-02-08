Muhsin Yazıcıoğlu Spor Yerleşkesi’nde Gölbaşı Belediyespor’un kullandığı soyunma odası yenilendi.

Soyunma odasının tavanına dev boyutta kulüp arması yerleştirilirken, futbolcuların oturma grupları yenilendi. Ayrıca her futbolcu için odaya bir dolap yapıldı. Teknik heyetin çalışma masası ve soyunma bölümleri de yenilendi. Soyunma odasının yeni hali büyük beğeni topladı.

Gölbaşı Belediyespor Başkanı Lütfü Yılmaz, yapılan tadilat çalışması sonrası futbolcuların soyunma odalarının yenilendiğini ifade ederek “Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek, futbolcularımızın daha hijyenik ve daha nezih bir ortamda maçlara hazırlanmaları için soyunma odasının yenilenmesi talimatını verdi. Yapılan çalışmaların ardından modern bir şekilde tasarlanan soyunma odamız daha ferah görünüme kavuşturuldu. Gölbaşı Belediyespor’a desteğini hiç bir zaman esirgemeyen, Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkür ederim.” dedi.