Bayram AKYER Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, ligin 12’inci haftasında kendi evinde oynadığı Kavaklıderespor maçından 4-1 galip ayrıldı.





Gölbaşı Belediyespor ligin 12. haftasında Kavaklıderespor ile karşılaştı. 27 Ocak Pazar günü Gölbaşı Belediyesi Sentetik Saha’da oynanan maçta Gölbaşı Belediyespor, 10. dakikada Serhat Sağınç’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Gölbaşı Belediyespor’da 16. Dakikada yine Serhat Sağınç sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı.

Maçın 37. Dakikasında Sarper Kıskaç kafa vuruşuyla durumu 3-0’a getirdi. 55. Dakikada rakip takım bulduğu golle durumu 3-1’e getirirken, maçın skorunu 69. Dakikada Serhat Sağınç belirledi:4-1



Maç sonu açıklama yapan Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, “Güzel bir futbolla 3 puan aldık. Futbolcuların azmi hırsı ve sahada gösterdikleri performans muhteşemdi. Yükselişimiz devam edecek. Maç boyu desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gölbaşı Belediye Spor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, maçtan sonra teknik direktör ve takım oyuncularını tebrik etti.

