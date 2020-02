Gölbaşı Belediye Meclisi üretime destek olan çiftçiler ve hayvancılık yatırımı yapacak vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.

Mecliste alınan karar gereğince, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ruhsat müracaatlarında uygulanan ücretlerde indirim yapılacak.

ÜRETİCİYE TAM DESTEK

İlçede tarım ve hayvanlığın gelişmesi için Gölbaşı Belediyesi’nin her türlü desteği verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde, beslenmenin önemi de artmaktadır. Gıdanın sosyal ve ekonomik açıdan önemi önümüzdeki dönemlerde daha sık gündeme gelecektir. Bu nedenle biz tarım ve hayvancılık projelerine önem vermenin yanı sıra Gölbaşı Belediyesi olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sunuyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki üretime destek olarak, Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’ne de alt yapı sağlamak istiyoruz. Üreticilerimize desteğimiz her zaman devam edecek. ” dedi.