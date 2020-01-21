Gölbaşı Belediyesi’nin çocukların yarıyıl tatili boyunca kaliteli vakit geçirmeleri, eğlenip dönemin yorgunluğunu atabilmeleri amacıyla düzenlediği ‘Gölbaşı Yarıyıl Şenliği” başladı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yüzlerce minik ziyaretçiye kapılarını açan Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği şenlikle, yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yaptı.

EĞLENEREK TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’yle öğrenciler yarıyıl tatiline büyük bir coşkuyla girdi. Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yarıyıl Şenliği’nde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkardı.

ÇOCUKLAR BOL BOL EĞLENDİ

Kültür Merkezi içinde kurulan oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti. Çeşitli ikramların yapıldığı şenlikte, sihirbaz gösterileri, kum boyama etkinliği ve animatörler eşiliğinde çocuklar bol bol eğlendi.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ÇOK ETKİNLİK

Gölbaşı Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde çocuklar, sihir atölyeleri, maske yapımı, kukla yapımı, Hacivat-Karagöz oyunu,taş boyama, sihirbaz gösterisi, akrobalans, kukla ve gölge oyunu, çocuk tiyatroları, balon park ve yüz boyama gibi bir çok farklı etkinlikten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Haftanın her günü devam edecek olan olacak olan Gölbaşı Yarıyıl Şenliği, 24 Ocak Cuma günü sona erecek.

Öte yandan çocuklar ve aileleri Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’ni düzenleyen Gölbaşı Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e de teşekkür etti.