Gölbaşı Belediyesi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla, salgın riskinin gündeme geldiği günden bu güne kadar, tüm hizmet birimleriylre corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 salgın hastalığı riskine karşı 7/24 mücadele veriyor. Korona virüs vakasının görülmesinin ardından Gölbaşı’nda adeta bir temizlik ve hijyen seferberliği başlatan Gölbaşı Belediyesi, 100 araç ve 253 personelle görevde tedbiri elden bırakmıyor.

Küresel salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana etkin önlemler alan Gölbaşı Belediyesi, bu zor sınavı başarılı bir şekilde vermeye devam ediyor. Sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şu ifadeleri kullandı;

“Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile göreve hazır. Ancak çalışanlarının da sağlığını en azami biçimde koruyan bir bilinç ve kararlılıkta görev yapacağız. Bu süreçte görevleri itibariyle kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakârlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda bu anlamda görev başında bulunanlara da ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum.”

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İlçe genelinde toplum sağlığına öncelik veren ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Gölbaşı Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın misafir edildiği bölgede ve tüm ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam etti.

KARANTİNA BÖLGESİNDE 7/24 ÇALIŞMA

Umreden gelen yaklaşık 3 bin 500 vatandaşın misafir edildiği bölgede Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de cadde ve sokaklarda deterjanlı sularla yıkanıyor. Bölgede Gölbaşı Belediyesi’ne ait 20 araç ve 40 temizlik personeli görev yapıyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ LOJİSTİK DESTEK DE VERİYOR

Umreden gelen vatandaşların yerleştirildiği KYK yurtlarında kalanların mağdur olmaması için, elektrik ve su arızalarına anında müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bölgede görev yapan emniyet görevlileri, sağlık görevlileri, AFAD, KIZILAY, UMKE gibi kurumlara da lojistik destek veriyor.

GÖREVLİLERE SICAK ÇORBA, SU VE ÇORBA İKRAMI

Öte yandan, görevlilerin soğuktan korunabilmeleri için bölgede 10 adet çadır kurulurken, çadırlara personelin soğuk havadan korunmaları için ısıtıcılar kondu. Bölgedeki görevlilere Gölbaşı Belediyesi tarafından da gün boyu sıcak çay,su ve sıcak çorba ikram ediliyor. Görevlilerin tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarını giderebilmesi için Gölbaşı Belediyesi tarafından mobil tuvaletler yerleştirildi.

GÖLBAŞI’NDA 7/24 DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Salgın hastalık riskine karşı teyakkuza geçen ve bu süreçte önemli bir görev üstlenen Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, virüsün gündeme geldiği günden bugüne kadar Gölbaşı’nın her noktasında 7/24 dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yaparken, dezenfekte çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hastane, aile sağlığı merkezi, ağız diş sağlığı merkezi gibi Kamu kurumlarının yanı sıra ilçede bulunan tüm eczanelerde de dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı. Kaymakamlık, emniyet, Türksat, belediye binası ve belediyeye ait tüm tesislerde, askeri birlikler vs gibi bir çok 100’den fazla kamu kurumunda da dezenfekte çalışmasını yapan ekipler, ilçede bulunan tüm okullarda, muhtarlıklarda, camilerde, duraklarda, parklarda, çocuk oyun gruplarında, cadde ve sokaklarda 7/24 dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yaptı.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Sağlık personeli tarafından hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol edilirken, korona virüsle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.

ZABITADAN YOĞUN KORONA MESAİSİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapatılması gereken işletmeler gün boyu denetlenirken, hijyen ve gıda malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimleri devam ettiriyor. Ekipler ayrıca ekmek fırınları ve pastanelerde hijyen denetimlerini de sürdürüyor.

SEMT PAZARLARINDA SIKI DENETİM

Semt pazarlarında da denetimlerini devam ettiren Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazarcılara maske, eldiven ve 14 kural broşürleri dağıttı.Semt pazarında yaş sebze ve meyvelerin ambalajsız satılmaması için gerekli önlemleri alan Zabıta ekipleri, pazarcıları uyararak pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulmasını ve tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmamasını sağlıyor.

KORONAYA KARŞI ONLİNE ÖNLEM

Yeni yenil korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında ülkemizde sosyal mesafeyi korumak için Gölbaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, vatandaşlara elektronik ortamda da kolaylık sağladı. Virüsün yayılmasını önlemek için imar işllemleri de dahil olmak üzere, verilen bu hizmetlerle vatandaşlar evinden çıkmadan Gölbaşı Belediyesi’ne gelmeden pek çok işlemi tek bir tıkla halledebiliyor.

E-DERSANE HİZMETE GİRDİ

Bilgi İşlem Müdürlüğü, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin derslerinden ve sınava hazırlıklarından geri kalmamaları için lise son sınıf öğrencilerine uzaktan erişim desteği sağlamak amacıyla E-DERSANE’yi de hizmetini sunmuştu.

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