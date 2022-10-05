GÖLBAŞI BELEDİYESİ TED ANKARA KOLEJLİLER FEDERASYON KUPASI ŞAMPİYONU

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Türkiye Basketbol Ligi’nde yer alan 16 takımın katılımı ile oynanan 2022 Erkekler Federasyon Kupası finalinde, büyük çekişmeye sahne olan maçta Samsunspor’u 113-107’lik skorla mağlup eden Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler şampiyonluğa ulaştı.

2022 Erkekler Federasyon Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’de forma giyen Ricky Tarrant JR, 25 sayı atarak finalin en değerli oyuncusu oldu. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan final maçını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takip etti. Kazanan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’e kupayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse takdim etti.

Kupa zaferi sonrasında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Her dalda, her alanda sporun yanındayız dedik ve bunu şampiyonluklarımızla ve kupalarımızla kanıtlıyoruz. Gençlerimizi spora yönlendiriyor, onların başarıları ile daha da güçleniyoruz. Basketbol takımımızı tebrik ediyorum, bu başarı taraftarlarımızın.” dedi.

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