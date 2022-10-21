GÖLBAŞI BELEDİYESİ PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE SON HIZ DEVAM EDİYOR

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Kısa bir süre önce trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmek, geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarını yetiştirebilmek için okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi aldıkları Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçiren Gölbaşı Belediyesi, ardı arkası kesilmeden Gölbaşı’na kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanında bulunan alana, donanımlı Sıfır Atık Merkezi’ni açıyor.

31.12.2014 Tarihli 29222 Sayılı “Atık Getirme Merkezi Tebliği” ve 12.07.2019 Tarihli 31623 sayılı “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında Gölbaşı Belediyesi 1.sınıf Atık Merkezi’ni kuruyor. Sıfır Atık Merkezi’nde kâğıt, karton, plastik türevleri, metal türevleri, cam ambalajlar, ahşap malzemeler, tekstil malzemeler, piller, florasan lambalar, sitotoksik ilaçlar, yenilebilir sıvı yağlar ve elektronik

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atıklar gibi inorganik atıklardan oluşan 14 adet atık türü depolanacak.

“Sıfır Atık Merkezi’miz Sadece Bir Bina Değil Aynı Zamanda Eğitim Merkezi ile Yaşayan Bir Alan”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sıfır Atık Merkezi’ni kurarken aynı zamanda benzerlerinden ayrışmayı planladıklarının altını çizerek, “Sıfır Atık Merkezi’mizde aynı zamanda Eğitim Merkezi kurduk. Oluşturduğumuz dersliklerde Sıfır Atık Merkezi’mize gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimi vereceğiz. Birçok atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı’nda kurduğumuz Sıfır Atık Merkezimizde bulunan kompost makinesi ile çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü uygulamalı olarak göstereceğiz. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanında bulunan merkezimiz trafik parkımıza gelen çocuklarımızla koordineli şekilde çalışacak ve bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında yetiştireceğiz.” dedi.

Sıfır Atık Merkezi’nde Gölbaşı Belediyesi Tamamen Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor

Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Sıfır Atık Merkezi’nde çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için yapılacak olan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek. Gölbaşı Belediyesi olarak çevre konularına her zaman duyarlı olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatan Şimşek, “Çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazandırmak için tamamen Gölbaşı Belediyemizin imkânlarıyla hazırladığı park çok önemli. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya son hız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.