GÖLBAŞI BELEDİYESİ “ENGELLER TARİH OLSUN, UMUTLAR YAŞAM BULSUN” HEDEFİYLE ÜÇ AYRI PARKTA ENGELLİ OYUN ALANLARI OLUŞTURDU

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‘Engelsiz bir Gölbaşı’ olma yolunda birçok adım atan Gölbaşı Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalara devam ediyor.

Kültürel faaliyetlerden, mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelli vatandaşlar için birçok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nde bulunan Uyum Parkı’nda, Şehir Parkı’nda ve Alparslan Türkeş Parkı’nda “Engeller Tarih Olsun, Umutlar Yaşam Bulsun” hedefiyle Engelli Oyun Alanları oluşturdu.

12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da üç parkta eş zamanlı olarak açılan oyun alanlarının açılış töreni Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nde bulunan UYUM Parkı’nda gerçekleşti. Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Alparslan Doğan, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Nuray Yılmaz, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde Gölbaşı Belediyesi UYUM öğrencileri şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu. Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Nuray Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e katkılarından dolayı plaket takdim etti. MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, “Özel kardeşlerimiz için açılan bu parkta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedikten sonra açılış kurdelesini tüm protokol ve engelli bireyler birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından Genel Başkan Yardımcıları, Gölbaşı Belediye Başkanı ve engelli öğrenciler birlikte Ankara Havası oyunları oynadılar. Engelli oyun alanlarının bulunduğu parkta engelli öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi. Açılışın ardından Genel Başkan Yardımcıları ve Belediye Başkanı Şimşek, Atatürk Sahil Parkı’nda yürüyüş yaparak vatandaşlarla konuştu ve Mogan Gölü’nde tekne turu yaptı.

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Açılış töreninde konuşan MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pelin Yılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını getirdiğini ifade ederek “Gölbaşı Belediyemizin sınır tanımayan hizmetlerinin bir örneği olan Engelli Oyun Alanları toplumsal farkındalık için çok önemli. Engelli bireylerimizi bulunduğumuz toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. MHP Genel Başkanımız Saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendinin söylediği gibi ‘Tedavisi mümkün olmayan engeller sadece buz tutmuş vicdanlarda bulunur.’ diyorum.” şeklinde konuştu.

“Dünyada Engelliler Konusuna Gölbaşı Belediyesi Kadar Destek Veren Hiçbir Yer, Kurum Yok”

Dünya Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Nuray Yılmaz, “Biz tüm Türkiye’yi, dünyayı geziyoruz vakıf olarak. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu konuya Gölbaşı Belediyesi kadar eğilen, destek veren başka bir belediye ya da kurum görmedik. Allah razı olsun diyorum, bu kadar büyük destek veren bir başka yer yok. UYUM merkezi mükemmel bir yer olmuş. Çok teşekkür ediyoruz Ramazan Başkanımıza, müthiş bir destek veriyor.” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Biz hiçbir kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Belediye başkanlığımızın öncesinde de, şimdi de bu kardeşlerimizin huzur içinde, kendi arzuladıkları biçimde yaşamasını çabası içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Şimşek, engelli ve dezavantajlı vatandaşlar için daha yaşanabilir ‘Engelsiz bir Gölbaşı’ oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederken “Gölbaşı Belediyesi olarak engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Açtığımız oyun alanları, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. En büyük engelin sevgisizlik olduğu dünyamızda tüm vatandaşlarımıza engelleri ortadan kaldırdığımız bir dünya diliyor, engelleri birlikte aştığımız günler hayal değil; hep birlikte, sevgi ile engelsiz yarınlara diyorum.” şeklinde konuştu.

Engelli Oyun Alanlarında birbirini tamamlayacak şekilde Bilişsel Oyun Panoları, Döner Platform, Maymun Yürüyüşü, Kum Havuzu, Oyun Grubu, Zikzak Geçiş, Yatay Kaydırak bölümleri bulunuyor. “Engelsiz Oyun Serisi” oluşturan bu bölümlerle, engelli ve engelsiz çocukların etkileşim içinde sosyal, fiziksel ve motor becerilerinin gelişmesi sağlanarak bütüncül gelişimleri destekleniyor. Park alanlarında tasarlanan oyun alanları, çocukların ilgisini çekerek, merak uyandırarak, dikkat, bellek, mantık ve muhakeme gibi çocukların bilişsel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı.