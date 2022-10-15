GÖLBAŞI BELEDİYESİ ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 99. YILINDA ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI’NI AÇTI￼

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Trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmek, geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarını yetiştirebilmek için okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi alabilecekleri Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış törenine, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Ala telgraf göndererek Gölbaşı Belediyesi’ni tebrik etti. Alana gelen çocuklar için eğlenceli oyun alanları da hazırlandı.

“Farkındalık sahibi çocuklar yetiştireceğiz”

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Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söylerken “Çocuklarımızın farkındalık sahibi bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz.” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan trafik kazalarının çoğunun bilinçsiz araç kullanımı dolayısıyla ortaya çıktığını belirten Başkan Ramazan Şimşek, “Bizler evlatlarımızı bu bilinçsizlikle yetiştirmek istemiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile Gölbaşılı yavrularımızın erken yaşta trafik eğitimi almalarını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hem bir baba hem de bir Belediye Başkanı olarak, evlatlarımızın güvenliğine çok büyük önem veriyorum. Burada alacakları eğitimlerin, hayatları boyunca onlara ve etraflarındakilere büyük katkıları olacağına eminim. İlkyardım ve AFAD eğitimi ile acil durumlarda nasıl davranacağını bilen, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Ankara’nın Başkent Oluşunun 99.Yılında Eğitim Parkı’nda Minyatür Ankara

Başkan Şimşek, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın Ankara’nın Başkent oluşunun 99.yılında açılması dolayısıyla, Başkent’in Anıtkabir, İlk Meclis Binası da dâhil olmak üzere en önemli simgesel yapılarının park alanında minyatür şeklinde bulunduğu ifade ederek, “Bugün aynı zamanda Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yılı. Kutlu olsun. Nice 99 yıllara.” diyerek sözlerini noktaladı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, parkın açılmasında başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çalışma arkadaşları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek protokol ile beraber açılış kurdelesini kesti.

6.100 metrekare alanda trafik eğitimi

Gölbaşı’nın Eymir Mahallesi’nde 6.100 metrekare üzerine kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı; çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra AFAD ve ilkyardım eğitimi verecek şekilde yapıldı. Alanda; 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet AFAD binası, 1 adet ilkyardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 1 adet üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi, 1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 3 – 12 yaş trafik eğitim pisti bulunuyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebilecek bir Trafik Eğitim Kompleksi olarak Gölbaşılılar ile buluştu.