Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: Köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA)- GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede çöp yığınlarının arasında birisi yanmış, 2 köpek ölüsü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöplükte önceki gün birisi yanmış, 2 köpek ölüsü bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, can dostlara yapılan bu durumun asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Hayvansever vatandaşlarımızın durumu fark etmeleri üzerine dehşet ile karşılaştık. Öldürülen köpeklerimizin küpelerinden de anladığımız üzere bizim ilçemizin köpekleri değiller. Can dostlarımıza yönelik vahşetin sorumlu ya da sorumlularının ortaya çıkarılması için tüm kurumlarla iş birliği içinde olacağımızın ve tüm hayvanseverlerin acısını paylaştığımızın bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağız, olayın takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız” dedi.

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