GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK, VATANDAŞLARLA BERABER ERİŞTE KESTİ, GÖZLEME PİŞİRDİ￼

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine vatandaşlarla mahallede buluştu. Başkan Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, vatandaşlarla beraber erişte kesti ve gözleme pişirdi.

Toplanıp mahallelerinde beraberce, komşu desteğiyle erişte, gözleme ve hamur işlerini yaptıklarını belirten vatandaşlar, “Otururken dedik ki başkanımızı da davet edelim sevgili eşi ile beraber. Bir güzellik olsun. Doğaçlama yaptık, hiçbir planlama yapmadan. Yoğunluğundan dolayı gelir mi gelmez mi diye düşünüyorduk ama sağ olsun başkanımız da geldi, bize katıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. O yoğunluğu arasında bize zaman ayırdı, takım elbisesi ile sac başında gözleme pişirdi. Eski geleneklerimizi tekrar canlandırmak istedik.” şeklinde konuştu.

Aile ortamında hoşça vakit geçirdiklerini belirten Başkan Şimşek, “Köyde annem erişte yapardı, biz kendimiz keserdik, gözleme yapardık. Köyde büyüdüğüm için bu konularda deneyimliyim diyebilirim. Bugün vatandaşlarımızla beraber erişte kestik, gözleme yaptık, sofralarına konuk olduk. Davetleri için teşekkür ediyorum, bereketli olsun diyorum. Bizim örf ve adetlerimiz arasında bunlar var. Vatandaşlarımızın burada bu geleneği yaşattığını, bahçede beraberce hazırlayıp sofra kurduklarını öğrenince gelmek istedim. Vatandaşlarımız davet ettiğinde ben hemen gelirim. Biz büyük bir Gölbaşı ailesiyiz.” dedi.

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