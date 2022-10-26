GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK, MUHTARLAR VE ODA BAŞKANLARIYLA BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın geleceğine yön verecek projeleri ve bugüne kadar yapılanları, bir aile sohbeti tadında geçen çalıştayda muhtarlar ve oda başkanlarına anlattı.

Birlikte kocaman bir aile olduklarının altını çizen Başkan Şimşek, istişare halinde bulunarak Gölbaşı’nı daha da güzelleştireceklerini vurguladı. Önümüzdeki sene, Cumhuriyet’in 100.yılında tamamlanması planlanan Cumhuriyet Köyü projesi katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyet Köyü

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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937’de tasarlamış olduğu ve tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçiriyoruz.” dedi. Gölbaşı Hobi Köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını belirten Şimşek şunları söyledi: “Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak.”

Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi

Başkan Şimşek, çalıştayda spor kenti, turizm kenti, tarım kenti, öğrenci kenti olarak Gölbaşı’nda yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı. Başkan Şimşek “BGMP; tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanların tek bir tema (Türk Destanları teması) ile tasarlanıp bütünleştirilmesi projesi. Bu proje ile tüm Gölbaşı’nı yeni bir ruhla buluşturacağız. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi ile tüm şehir tek bir tema ile yeniden tasarlanacak, BGMP sayesinde Gölbaşı tüm Ankara’nın cazibe merkezi haline gelecek ve böylece Gölbaşı büyüleyici bir atmosfere bürünecek.” dedi.

Öğrenci Kenti Gölbaşı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı sosyal yaşamını hareketlendirecek ve gençlerin yeni gözdesi olacak Üniversiteliler Caddesi Projesi için “Gençlerin Buluşma Noktası Gölbaşı Olacak” dedi.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ana giriş kapısı, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ve Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinin tam merkezinde Gölbaşı Belediyesi’nin 11,000 m2’lik kendi arazisi üzerinde inşa ettiği Üniversiteliler Caddesi Projesi’nin hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ramazan Şimşek “30 adet işyeri, sinema ve yaşam merkezinden oluşan içerisinde kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan, merkezinde üniversite öğrencileri ve Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi amaçlayan projemiz, 11,000 m2’lik kendi arazisi üzerinde inşa ediliyor. Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje sayesinde Gölbaşı’nda yerleşik üniversite öğrencileri ve Gölbaşı halkı; açık hava konseptinde kendi mini meydanı ve sosyal yeşil alanları olan; öğrenciler ve vatandaşın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak.” açıklamasında bulundu.

“Gölbaşı’nın ilk sinemasını hayata geçiriyoruz”

Gölbaşı içerisindeki ilk sinema salonunun da proje kapsamında hayata geçirileceğini belirten Başkan Ramazan Şimşek, “Projenin içerisinde bulunan sinema salonu binası, Gölbaşı ilçesindeki ilk sinema salonu olacak olup, uzun yıllardır Gölbaşı halkının beklentisinin bulunduğu bir eksikliği giderecek. Üniversiteliler Caddesi, Gölbaşı Kent Meydanı ve Büyük Gölbaşı Merkezi ana güzergâhına bisiklet ve koşu yolları ve peyzaj hatları ile bağlanıyor. Gölbaşı ilçesinin sosyal hayatına büyük bir değer katacak olan Üniversiteliler Caddesi Projesi ile ilçedeki öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Spor Kenti Gölbaşı

“Gölbaşı hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek”

Bilardo, basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarındaki binlerce sporseverin geçtiğimiz Pazar günü Gölbaşı’na geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Göreve geldiğimiz günden beri Gölbaşı’nı sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Gölbaşı, hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek.” dedi.

Turizm Kenti Gölbaşı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara’mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın ziyaretçilere açılması ve hak ettiği değeri görmesi bizim için en büyük mutluluklardan olacak.“ dedi.

Tarım Kenti Gölbaşı

Başkan Ramazan Şimşek, “Kuraklığın kapımıza dayandığı geçen sene çiftçimize destek vermek amacıyla %100 hibe olarak verdiğimiz buğday tohumlarının yüksek verimli bir şekilde hasat edildiğine şahit olmuştuk. Bu sene de yine yüzde 100 hibeli şekilde çiftçimize tohum desteği verdik. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.