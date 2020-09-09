Gölbaşı Belediye Başkanı müjdeyi verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenlemesinin Ekim ayında tamamlanacağı müjdesini verdi.

Mogan Gölü 1. etap kıyı bandı rehabilitasyon ve rekreasyon alanı çevre düzenleme çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ve Ekim ayında tamamlanarak halka açılacağını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “GölbaşıBelediyemizin girişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ile İlbank’ın oluruyla Gölbaşımızın etrafının çevre düzenlemelerinin yapılması için girişimlerde bulunmuştuk. Bu girişimlerimiz sonucunda Mogan Gölümüz tüm ışıltısı ile halkımızın hizmetinde olacak. Gölbaşı halkımıza ve Gölbaşı’na gelen misafirlerimize Mogan’a geldiklerinde keyifle yürüyüşlerini yapacaklar ve bisiklete binecekler. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktalayan Başkan Ramazan Şimşek “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, İlbank Genel Müdürümüz Yusuf Büyük’e, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’a, AK Parti İl Başkanı Hakan Özcan’a, MHP, AK Parti İlçe Başkanlıkları’na ve Belediye Meclisimize, esnafa ve halkımıza katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Mogan Gölü etrafının tamamının çevre düzenlemesi hususunda Sayın Bakanımız Murat Kurum’dan sözümüzü de aldık. İnşallah o da önümüzdeki senede tamamlanmış olacak.”