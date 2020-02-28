TFF 1. Lig’in hafta ortası maçı olan 24. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği İstanbulspor karşısında daha üstün bir oyun çıkarmasına rağmen, hücum oyuncularının beceriksizliği nedeniyle yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince 0-0’lık sonuçla çok değerli iki puan kaybetti. Daha önceki başarılı geçen maçlardan sonra ilk iki için umut besleyen Başkent ekibi, ilerleyen haftalarda içeride ve dışarıda üst üste yitirdiği puanlarla bu hedefinden tamamen uzaklaşırken, bu maçta rakibe kaptırılan puanla da play-off umutlarını büyük ölçüde tehlikeye düşürdü.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin en az gol yiyen takımı olduklarını belirterek, ” İyi bir oyun oynadığımıza inanıyorum. Bunu hep söylüyorum çünkü maçlarda pozisyona girmeyi başaran bir takımız. Bu maçta da 3-4 pozisyonumuz oldu. Rakibimiz de, 6-7 senedir hep bu düzen içinde oynayan, kimlikleri olan, birbirini tamamlayan oyuncular bulunuyor. Ama çok ciddi bir pozisyonla karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Tek pozisyonları vardı, onu da kalecimiz yerinde bir kurtarışla önledi. Büyük oranda topun bizde olduğu bir maç oynandı. Ancak, bazı zamanlarda topun ayakta olması mühim değil gol atmak lazım. Ligin en az gol atıp, en az gol yiyen takımı olma unvanımız devam ediyor. Gol yememek çok güzel, bizler de gol atmak istiyoruz fakat o alanda fazla başarılı olamıyor topu fileyle buluşturamıyoruz. Buna rağmen oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum, iyi mücadele ediyorlar. Kalemize, rakip takım oyuncularını yaklaştırmadan oyunu domine ediyorlar. Bundan sonraki maçları kazanabilirsek, üst tarafa tırmanır ve tutunuruz.” şeklinde konuştu.

Özbalta taraftarlara, soğukta kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, “Bu ligde diğer camiaların; Adana Demirspor, Erzurum, Hatay gibi takımların şampiyon olması normal karşılanır. Bizim ilk altıya girmemiz, bir üst lige çıkmamız hem Ankara hem de Keçiören ilçesi için güzel bir reklam olacaktır. Bizim seyircimiz maalesef az. Sağ olsunlar bu soğukta bizi yalnız bırakmayıp maç sonuna kadar desteklediler.. Bazı şeyler yavaş yavaş olacak. Takımın temellerini iki sene önce attık. Bu sene inşallah ilk 6 içinde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara şehrini, Keçiören ilçesini, taraftarımızı gururlandırabilirsek ne mutlu bize. Olmazsa da gelecek sene daha sağlıklı bir yapılanmayla bu takım, bu ligde ses getirecektir” ifadelerini kullandı.

