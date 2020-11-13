Gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi

Murat SOLAK – Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- GÖKYÜZÜNDE ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı. Ay ile yıldızın gökyüzünde yan yana gelmesi heyecan yarattı.

İstanbul semalarında gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya yıldızın yaklaşmasıyla Türk bayrağındaki formuna kavuşması, görüntülere yansıdı.