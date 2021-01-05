Göksun’da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GİRESUN,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Biz, hükümet olarak her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz. Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider...