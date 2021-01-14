Göksun’da Mahmut Bey Camii yandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Kalaba Lisesi Müdürü Metin Aksoy’u ziyaret ederek uzaktan eğitim için tabletlerimizi teslim ettik. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin pandemi döneminde eğitimden uzak kalmaması için nefer olmaya devam ediyoruz. Tepebaşı Kurs Merkezimizde de Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle 1000 LGS ve YKS öğrencimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürüyoruz.” dedi.