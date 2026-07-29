Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında partinin kuruluş süreci, teşkilatlanma çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların büyük bölümünün Yeni Parti'nin kuruluşundan haberdar olduğunu belirterek, partinin ilk gününden itibaren yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunu iddia etti. Partinin kuruluş sürecinin olağanüstü şartlarda gerçekleştiğini savunan Günaydın, Yeni Parti'nin kısa sürede önemli bir toplumsal destek gördüğünü söyledi.

En dikkat çeken açıklamalarından biri ise belediye başkanlarının partiye katılımına ilişkin oldu. Günaydın, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etti. Üyelik süreçlerini hızla tamamlıyoruz. Bu hafta içerisinde sistemler açılacak ve belediye başkanlarımızın büyük çoğunluğu partimize üye olacak" ifadelerini kullandı.

"Her Türlü Seçime Hazırız"

Partinin teşkilatlanma takvimine de değinen Günaydın, ağustos ve eylül aylarında il ve ilçe kongrelerinin gerçekleştirileceğini, ekim ayında ise kurultayın yapılmasının planlandığını belirtti.

Kurultayın ardından partinin seçimlere katılma yeterliliğini kazanacağını ifade eden Günaydın, "Baskın seçim dahil olmak üzere her türlü seçim modeline hazırız. Gerekli stratejilerimizi oluşturuyoruz" dedi.

Cemil Tugay İddialarına Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da değinen Günaydın, Tugay ile bu konuda herhangi bir temaslarının olmadığını söyledi.

Günaydın, "İzmir halkının ortaya koyduğu siyasi iradeye uygun davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Halkın beklentilerine aykırı hareket edenler bunun karşılığını siyasette er ya da geç görür" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Günaydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta içerisinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşebileceğini de açıkladı.