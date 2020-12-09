Gökçen eğitim sistemini eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üniversitelerde yaşanan sınav dönemi sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür ALTIN/ANKARA

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen pandemi nedeni ile üniversitelerde yaşanan sınav sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin nasıl bir yol izleyeceğini bilmediğini iddia eden Gökçen eğitim sistemi üzerinden eleştirilerde bulundu.

‘BAŞARI BEKLEMEK HAYALDİR’

Öğrencisine güvenmeyen bir eğitim sisteminden başarı beklenemeyeceğini ifade eden Gökçen sözlerine şöyle devam etti; “ Üniversitelerin sınav dönemlerinin başlamasıyla birlikte pandeminin ilk haftalarında gündeme gelen sorunlar katlanarak devam ediyor. Öğrencilerle ve üniversitelerin akademik personeliyle görüşmelerimiz sonucunda üniversitelerin 9 ayı aşkın bu süreçte neredeyse hiçbir hazırlık yapmadığı sonucuna ulaştık. Üniversiteler hangi sistemin kullanılacağına ve ne tür kuralların uygulanacağına dair akademik personelden fikir almadığı gibi personeline yeterli bilgi ve eğitim vermedi. Özellikle bilgisayar ve internet kullanma alışkanlığı ileri düzeyde olmayan akademisyenler ile internet dünyasına doğan bir kuşağın mensubu olan öğrenciler arasındaki uçurum büyük bir eğitim krizine yol açtı. Bütçe ve yetki sahibi olan üniversite yönetimleri ise öğrencilere ‘sorun yaşıyorsanız sorumlusu sizsiniz’ diyerek kenara çekiliyor.”

Öğrencilere fazladan sınav ve ödev yükünün verildiğine dikkat çeken Gökçen şunları ifade etti; “ Bu süreçte salgının sorumlusu değil en temel mağduru olan öğrencilere, sanki tatildeler gibi davranılarak fazladan sınav ve ödev yüklemesi yapılıyor. Öğrencilerin kendilerinin ve ailelerinin hastalığa yakalanmış veya yakınlarının ölmüş olabileceği ihtimali göz ardı edilerek telafi imkanları dahi sunulmuyor.

Öğrencilerin kişisel verileri de bu dönemde tehlike altında. Ayna, ön kamera, arka kamera gibi uygulamalar yalnızca maddi imkansızlıkların görmezden gelindiğini değil, aynı zamanda özel yaşam hakkının rafa kalktığını da gösteriyor. Öğrencisine güvenmeyen bir sistemden başarı beklemek hayaldir.”

‘YÖK KAPATILMALI’

Salgına karşı hazırlığı yeterli bulmayan Gökçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun kapatılması gerektiğini savundu. Gökçen; “ Üniversitelerin salgına hazırlanması için bile 9 ayı aşkın bir süreyi değerlendirmeyen YÖK kapatılmalı, üniversitelerin yönetimlerinde öğrenciler temsil edilmelidir. Avrupa’nın en düşük hızlı internetini kullanan Türkiye’yi artık hızlı, ucuz ve erişilebilir internetle kavuşturma zamanı gelmiştir. Eğitime bilimsel bir bakış açısının hakim olması için bir dakika daha beklemek ülkeyi uçuruma yuvarlamaktan başka bir şey değildir. Gençlerin sesini duyun, gereğini yapın.” ifadelerini kullandı.