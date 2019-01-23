Büyük Sürpriz 31 Mart yerel seçimi yaklaşırken gözler kuşku yok ki Ankara, İstanbul ve İzmir’de…

İstanbul’da Kadir Topbaş Ankara’da Melih Gökçek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürelerinin dolmasına 18 ay kala görevlerinden istifa ettirileceklerini yazdım.

Topbaş yazımın yayınlandığı gün, Gökçek ise 5-10 gün direnerek ayrıldı.

Lider; Metal yorgunluğu diyor,

Halkın iradesi: Yok sayılıyor,

Seçimle gelen başkanlar; Azlediliyor,

Demokrasi: Katlediliyor…

Sizler ne yaparsınız bilmem, bilemem ama ben asla istifa etmezdim.

Görevden alırlar mı, alırlardı ama seçmenlerime saygı, onların iradelerine karşı görevime devam etme kararı alırdım.

Neyse önce Ankara’dan başlayalım…

Bahçeli, “şeref verir” diye Melih Gökçek’i MHP’ye davet etmiş ve ben de Erdoğan – Gökçek gizli buluşmasını sizlere duyurmuştum.

Melih Gökçek sanki kendisi aday olmuş gibi sevinmiş ve Mehmet Özhaseki’yi desteklemişti.

AKP’liler çok mutlu olmadılar bu destekten ve Özhaseki’yi şöyle uyardılar:

“Melih Gökçek’ten uzak dur, beraber görünürsen seçimi kaybedersin…”

Özhaseki bu uyarılara ikna oldu ve telefonlarına dahi çıkmaz olunca, Gökçek de tüm destek mesajlarını sosyal medya hesabından sildi.

Ve şimdi size bu cenahtan büyük bir sürpriz gelişmeyi aktarayım.

Gökçek AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleme kararı aldı ve kolları da sıvadı.

Cuma akşamı Beyaz TV’de canlı yayına çıkacak ve AKP’li Mehmet Özhaseki’yi destekleyecek.

Bununla da kalmayacak ve bir hafta sonra da yine Beyaz TV’den desteğini sürdürecek.

Ama bakalım Özhaseki ilk günden beri dolaylı olarak eleştirdiği Gökçek’in bu desteğini nasıl karşılayacak?

Birlikte mitingler yapacak aşamaya gelecekler mi?

Yoksa Özhaseki kapısını Gökçek’e kapatmaya devam edecek mi?

Tabii asıl merak konusu Gökçek AKP adayı Özhaseki’yi başkan seçtirebilecek mi?

Bugünlerde yapılan anketler Mansur Yavaş’ın % 7-8 oranında önde olduğunu gösteriyor.

Ankaralı Mansur Bey’in karşısında Gaziantepli Gökçek ile Kayserili Özhaseki var.

Mansur Bey +10 puan önde başlıyor bu yarışa…

İSTANBUL

İstanbul seçiminin 2 önemli unsuru var ki CHP adayı Ekrem İmamoğlu bunları her nedense şu ana kadar gündeme getirmiyor.

Birinci unsur, Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’a ihanet ettik” sözüdür.

İstanbullulara, “İstanbul’a ihaneti affetmeyin” kampanyası İmamoğlu’na seçim kazandırır.

İmamoğlu her nedense AKP’nin bu defosunu gündeme getirmiyor.

İkinci unsur ise Kadir Topbaş’ın görevden alınmasının gerekçesi olan AKP’nin “metal yorgunu” olmasıdır.

Keza metal yorgunu AKP yorgun bir siyasetçi olan Binali Yıldırım’ı AKP tarafından İstanbullulara takdim etmiştir.

Havaalanından, köprüden, tüp geçitten “geçmeyenlerin” para ödemesini sağlayan “Deli Dumrul” projelerinin mucidi Binali Yıldırım’ın vatandaşların tepkisine neden olan bu projelerini İmamoğlu her nedense gündeme getirmiyor.

Bu vesile ile başta Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’na seslenmek istiyorum.

“Metal Yorgunu” olan, dikey yapılar ile kentlere ihanet eden, betona yatırım yapan AKP’nin icraatlarını eleştirmezseniz açık söylüyorum seçilemezsiniz.

Bu sözlerimi ispat etmemi istiyor musunuz?

Şöyle bir Cumartesi – Pazar evinizde büronuzda oturun Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıllık konuşmalarını izleyin.

Rakibe nasıl hücum edilir, seçim nasıl kazanılır görün…